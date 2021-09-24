50’sine merdiven dayayan Defne Samyeli kumsal pozu ile yaktı geçti! Defne Samyeli düzgün fiziğiyle övgüleri topladı!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusuzsuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Koronayı atlatan Defne Samyeli şimdilerde İzmirDikili'de yılın son güzel günlerini değerlendiriyor. Bademli Koyu'ndan paylaşımda bulunan Defne Samyeli'nin beyaz kimonosu ile verdiği kumsal pozlarına beğeni yağdı. Yaza bir türlü veda edemeyen ünlülerden olan Defne Samyeli'nin kumsal pozları övgüleri topladı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturduğu kareler...