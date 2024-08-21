Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:20
53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! “Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum”
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz Feyza Aktan ile olaylı biten evliliği sonrası mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Özcan Deniz'in biricik eşi Dadgar'ın adı sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak 53 yaşındaki Özcan Deniz'den çocuk itirafı geldi. Deniz, "Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum" dedi.