Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! “Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum”
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:20

53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! “Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum”

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz Feyza Aktan ile olaylı biten evliliği sonrası mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Özcan Deniz'in biricik eşi Dadgar'ın adı sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak 53 yaşındaki Özcan Deniz'den çocuk itirafı geldi. Deniz, "Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum" dedi.

53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlunun annesi Fayza Aktan'dan boşanmasının hemen ardından aradığı mutluluğu kendisinden yaşça küçük modacı Samar Dadgar'da buldu.

53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile Samar Dadgar geçtiğimiz Ocak ayında sessiz sedasız evlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

Özcan Deniz'in biricik eşi Dadgar'ın adı sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak 52 yaşındaki Özcan Deniz'den şaşırtan bir çocuk itirafı geldi.

53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

'ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Özcan Deniz; '53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim canım. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip o 10 yaşlarındayken ben 70'lerime dayanmak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki Özcan Deniz’den çocuk itirafı! Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

Geçen aylarda Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz'e sürpriz bir kutlamada bulunarak "İyi ki doğdun kocam" dedi.

SON DAKİKA