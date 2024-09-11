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Haberler Galeri 52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:35

52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Sevda Demirel, yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu Hande Ataizi'ye attığı tokatla hafızalara kazınan ve uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sevda Demirel, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Eski manken, "Beni tanımasınlar diye servet harcadım" dedi. Sevda Demirel, bakın şimdi ne halde...

52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

Sevda Demirel, Film-San Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen Harbiye (CRR) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki akşam gerçekleştirilen Film -San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'ne katıldı.

52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

"PİŞMANIM"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan 52 yaşındaki eski manken, "Doğruyu söylemek gerekirse kariyerimi 25 sene önce yaşadığım talihsiz olaydan dolayı istediğim noktaya taşıyamadım. Genç kızdım, istem dışı şeyler oldu, yaptığım için pişmanım" şeklinde konuştu.

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52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

"DEDEMDEN KALAN MİRASLA ESTETİK YAPTIRDIM"

Milliyet'in haberine göre; Artık kimse beni tanımıyor, baya yüz nakli yaptırdım. Tokat olayı unutulsun, beni tanımasınlar diye yaptırdım bütün bunları. 'Servet harcadım' diyebilirim. Güzel bir araba alabilirdim. Dedemden miras kalmıştı, onun parasıyla yaptırdım.

52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

NE OLMUŞTU?

24 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu 'İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk olmuştu. Programda Ataizi ile Demirel arasında gerginlik yaşanmıştı. Demirel, "Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek Ataizi'ne tokat atmıştı.

52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor
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