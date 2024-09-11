Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
10:35
52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor
Bir döneme damga vuran isimlerden olan Sevda Demirel, yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu Hande Ataizi'ye attığı tokatla hafızalara kazınan ve uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sevda Demirel, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Eski manken, "Beni tanımasınlar diye servet harcadım" dedi. Sevda Demirel, bakın şimdi ne halde...