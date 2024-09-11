52 yaşındaki Sevda Demirel yıllar sonra ortaya çıktı! Yüz nakli yaptırdım! Artık kimse beni tanımıyor

"DEDEMDEN KALAN MİRASLA ESTETİK YAPTIRDIM"

Milliyet'in haberine göre; Artık kimse beni tanımıyor, baya yüz nakli yaptırdım. Tokat olayı unutulsun, beni tanımasınlar diye yaptırdım bütün bunları. 'Servet harcadım' diyebilirim. Güzel bir araba alabilirdim. Dedemden miras kalmıştı, onun parasıyla yaptırdım.