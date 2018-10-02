55. Antalya Film Festivali'nde Hazal Kaya'ya doğum günü sürprizi

'ARTIK KORKMUYORUZ'

Oyuncu Özge Özpirinçci de eşitlik ve feminizm kavramının dizilerde güçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 120 dakikalık dizilerin 5 günde ve günde 12 saat çalışmanın sonucu ortaya çıktığını anlatan Özpirinçci, setteki kadın popülasyonunun çok fazla olduğunu kaydetti. Son dönemde en büyük dertlerinin eşitlik olduğunu belirten Özpirinçci, "Bunun için elimizden geleni yapmaya başladık. Bunu dile getirmekten korkmuyoruz. Artık korkmuyoruz ve bunu dile getirip harekete geçtik. Korkması gerekenler korksun" dedi.