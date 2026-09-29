5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

HENÜZ İSİM KARARI VERMEDİLER

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte boy gösteren ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kızlarına verecekleri isme henüz karar vermediklerini belirten çiftten Alina Boz, hamilelik sürecine dair yaptığı açıklamada henüz aşerme döneminin başlamadığını da dile getirmişti.