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Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:53

5,5 aylık hamile olan Alina Boz'dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Umut Evirgen ile evliliğinden kız bebek bekleyen Alina Boz, sosyal medya hesabından renkli bir yaz albümü paylaştı. Deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle buluşturan ve ünlü oyuncunun gönderisinde, hamilelik karelerinin yanı sıra üniversite mezuniyetine ait fotoğraflar da yer aldı.

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5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

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5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

YAZA VEDA PAYLAŞIMI YAPTI!

Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Deniz ve güneşin tadını çıkardığı yaz günlerine veda eden 28 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinden kesitlerin yer aldığı renkli bir fotoğraf albümü yayınladı.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Güzel oyuncunun paylaşımında; tatil pozlarının ve mezuniyet fotoğraflarının yanı sıra bebeğinin ultrason görüntüsünün yer aldığı bir kare de dikkat çekti.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Güzel oyuncu renkli anlarıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

HENÜZ İSİM KARARI VERMEDİLER

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte boy gösteren ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kızlarına verecekleri isme henüz karar vermediklerini belirten çiftten Alina Boz, hamilelik sürecine dair yaptığı açıklamada henüz aşerme döneminin başlamadığını da dile getirmişti.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

MELİSA URAL-SİBEL CAN

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

DEMET EVGAR VE ANNESİ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

BARIŞ ALPER YILMAZ

5,5 aylık hamile olan Alina Boz’dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

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