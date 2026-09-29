Haberler
Galeri
Magazin
5,5 aylık hamile olan Alina Boz'dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:53
5,5 aylık hamile olan Alina Boz'dan yaza veda paylaşımı: Belirginleşen karnıyla o hallerini yayınladı...
Umut Evirgen ile evliliğinden kız bebek bekleyen Alina Boz, sosyal medya hesabından renkli bir yaz albümü paylaştı. Deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle buluşturan ve ünlü oyuncunun gönderisinde, hamilelik karelerinin yanı sıra üniversite mezuniyetine ait fotoğraflar da yer aldı.