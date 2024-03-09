Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:12
5,5 aylık hamile taze anne Burcu Biricik karnı burnunda kırmızı elbisesiyle sosyal medya damga vurdu!
Kızını kucağına almak için gün sayan 5,5 aylık hamile olan Burcu Biricik, katıldığı davette ilgi odağı oldu. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten yeni pozlar geldi. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik, kırmızı elbisesiyle böyle poz verdi…