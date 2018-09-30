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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı

Giriş Tarihi: 30.09.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 11:39
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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen festival, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2002'de 9 yerli film çekilmiş, geçen sene 148 yerli film çekildi.

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Festivalin sektöre katkısı çok büyük' dedi

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası , kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve yabancı aktörler, Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 55 yıldır devam eden güzel bir gelenek olduğunu, dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi.

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55. Uluslararası Film Festivali'nde şıklık yarışı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

İşte 55'inci Uluslararası Film Festivali'nden muhteşem görüntüler:

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