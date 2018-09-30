55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 55 yıldır devam eden güzel bir gelenek olduğunu, dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi.