55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde şıklık yarışı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen festival, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2002'de 9 yerli film çekilmiş, geçen sene 148 yerli film çekildi. Festivalin sektöre katkısı çok büyük' dedi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı. Sinema dünyasının ünlü isimleri ve yabancı aktörler, Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 55 yıldır devam eden güzel bir gelenek olduğunu, dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi. İşte 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nden muhteşem görüntüler: