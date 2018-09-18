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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Giriş Tarihi: 18.09.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 15:04
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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde birbirinden önemli 8 uluslararası ve 2 ulusal film yer alıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Sanat Direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters)

Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night)

Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War),

Nadine Labaki-Capernaum,

Sergey Dvortsevoy-Ayka,

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Derek Doneen-Kailash,

Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage)

Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces),

Mustafa Karadeniz-Çınar (Planetree)

Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust)

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını belirttti. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

YAŞAYAN JAPON EFSANESİ LİLY FRANKY ANTALYA'DA

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Shoplifters filminin gösteriminde usta aktör, yazar ve illüstratör Lily Franky lı sinemaseverlerle buluşacak.

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

PAWEL PAWLİKOWSKİ - SOĞUK SAVAŞ

Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Pawel Pawlikowski, 1950'lerde doğu ve batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu Soğuk Savaş (Cold War) filmiyle Türkiye prömiyeri yapacak.

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

PANAHİ FESTİVAL YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

İran Yeni Dalga Sinemasının en etkili yönetmenlerinden olan Jafar Panahi, bu kez 3 Faces (3 Yüz) filminde ünlü oyuncu Behnaz Jafari'nin üstün performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu. Usta oyuncu Behnaz Jafari Türkiye prömiyeri sonrası lı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

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55. Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

CAPERNAHUM ANTALYA'DA

Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan Capernahum, yönetmen Nadine Labaki'nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü sahibi filmin Türkiye prömiyerinde Labaki ve filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar lılarla buluşacak.

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