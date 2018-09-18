55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde birbirinden önemli 8 uluslararası ve 2 ulusal film yer alıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Sanat Direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:
Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters)
Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night)
Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War),
Nadine Labaki-Capernaum,
Sergey Dvortsevoy-Ayka,