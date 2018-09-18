55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını belirttti. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.