Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
12:21
55'lik Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! "Kızından daha genç"
Daha önce Seda Başbuğ, YAsemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı, son olarak kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşıyordu. 55 yaşındaki Ilıcalı 4. kez damat oluyor. Sevgilisi Ayça Çağla Altunya ile gündem olan Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın. 26 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? gibi yorumlarda bulunuyor.