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Haberler Galeri 55'lik Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! "Kızından daha genç"
Giriş Tarihi: 13.08.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:21

55'lik Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! "Kızından daha genç"

Daha önce Seda Başbuğ, YAsemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı, son olarak kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşıyordu. 55 yaşındaki Ilıcalı 4. kez damat oluyor. Sevgilisi Ayça Çağla Altunya ile gündem olan Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın. 26 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? gibi yorumlarda bulunuyor.

55’lik Acun Ilıcalı’nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun’un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! Kızından daha genç

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile 4. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın bir de müstakbel kayınvalidesine bakın!

55’lik Acun Ilıcalı’nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun’un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! Kızından daha genç

"KIZINDAN DAHA GENÇ"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumlarında bulundu.

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55’lik Acun Ilıcalı’nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun’un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! Kızından daha genç

İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...

55’lik Acun Ilıcalı’nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun’un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! Kızından daha genç

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA İLE ANNESİ İLKNUR ALTUNKAYA

55’lik Acun Ilıcalı’nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun’un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! Kızından daha genç

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

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