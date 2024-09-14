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Haberler Galeri 56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit'in Fenerbahçe'nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:40

56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit'in Fenerbahçe'nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

Mutlu büyük bir ailesi olan Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit, ömrünün 56 yılını Fenerbahçe'nin efsane ismiyle geçirdi… 76 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit hem iş hayatında hem de özel hayatında parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Usta sanatçının eski futbolcu Selim Soydan ile evliliğinden kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Gülşah Soydan, bir dönemin çocuk yıldızlarından. Şimdilerde büyük anneanne olma mutluluğunu yaşayan Hülya Koçyiğit 2 torunu hatta torunlarının 4 çocuğu ile keyifli vakit geçiriyor. Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile yarım asırdır hayatı paylaşıyor. Usta oyuncunun eşiyle tanışma hikayesi ise dikkat çekici…

56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

Hülya Koçyiğit, Film Gibi Hayatlar programı ile seyirciyle buluşuyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken usta oyuncu örnek evliliğiyle de takdir ediliyor.

56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor.

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56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

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