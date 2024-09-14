Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
10:40
56 yıllık büyük aşk! Hülya Koçyiğit'in Fenerbahçe'nin efsane futbolcusuyla evli olduğunu biliyor musunuz? İşte dillere destan tanışma hikayeleri...
Mutlu büyük bir ailesi olan Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit, ömrünün 56 yılını Fenerbahçe'nin efsane ismiyle geçirdi… 76 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit hem iş hayatında hem de özel hayatında parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Usta sanatçının eski futbolcu Selim Soydan ile evliliğinden kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Gülşah Soydan, bir dönemin çocuk yıldızlarından. Şimdilerde büyük anneanne olma mutluluğunu yaşayan Hülya Koçyiğit 2 torunu hatta torunlarının 4 çocuğu ile keyifli vakit geçiriyor. Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile yarım asırdır hayatı paylaşıyor. Usta oyuncunun eşiyle tanışma hikayesi ise dikkat çekici…