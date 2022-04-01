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Haberler Galeri 58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı "Özel fotoğraflarım var" diyerek duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 12:18

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı "Özel fotoğraflarım var" diyerek duyurdu!

Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar önce "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli" dese de Avşar'ın sık sık Cemal Güzelci ile bir araya geldiği konuşuluyor. Hülya Avşar son olarak hacker haberleri ile gündeme geldi. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar hesabının ele geçirildiğini açıkladı. "Birikmiş fotoğraflarım var" diyen Avşar kızı, takipçilerinde merak uyandırdı. İşte Hülya Avşar'ın açıklaması...

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı Özel fotoğraflarım var diyerek duyurdu!

Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar önce "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli" dese de Avşar'ın sık sık Cemal Güzelci ile bir araya geldiği konuşuluyor.

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı Özel fotoğraflarım var diyerek duyurdu!

Hülya Avşar son olarak hacker haberleri ile gündeme geldi.

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58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı Özel fotoğraflarım var diyerek duyurdu!

Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar hesabının ele geçirildiğini açıkladı.

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı Özel fotoğraflarım var diyerek duyurdu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'a hacker şoku yaşadı. Yıllardır gündemden düşmeyen Hülya Avşar, her dönem adından söz ettirmeyi başaran nadir isimlerden.

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı Özel fotoğraflarım var diyerek duyurdu!

Son dönemlerde cüretkar kıyafetleri gündeme yansıyan Avşar kızı bu defa Instagram hesabının çalınmasıyla gündemde.

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