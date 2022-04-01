Giriş Tarihi: 01.04.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 12:18

58 yaşındaki Hülya Avşar’a hacker şoku! Avşar kızı "Özel fotoğraflarım var" diyerek duyurdu!

Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar önce "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli" dese de Avşar'ın sık sık Cemal Güzelci ile bir araya geldiği konuşuluyor. Hülya Avşar son olarak hacker haberleri ile gündeme geldi. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar hesabının ele geçirildiğini açıkladı. "Birikmiş fotoğraflarım var" diyen Avşar kızı, takipçilerinde merak uyandırdı. İşte Hülya Avşar'ın açıklaması...