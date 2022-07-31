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Haberler Galeri 59'luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan'ın "Hicoşum" dediği güzel kaynanasına bakın!
Giriş Tarihi: 31.07.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:41

59'luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan'ın "Hicoşum" dediği güzel kaynanasına bakın!

Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor! Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten düşman çatlatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten Yunanistan tatilinde aşka gelmişti. 59'luk gelin Seda Sayan son olarak eşi Çağlar Ökten'i kayınvalidesi ve kayınpederiyle dinlemeye gitti. "Hicoşum" dediği kayınvalidesi ile samimi paylaşımlar yapan Seda Sayan gecenin ilerleyen saatlerinde yerinde duramadı. Seda Sayan ile kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. İşte Seda Sayan'ın güzel kaynanası ile döktürdüğü anlar...

59’luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan’ın Hicoşum dediği güzel kaynanasına bakın!

Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten aşklarıyla adeta nispet yapıyor.

59’luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan’ın Hicoşum dediği güzel kaynanasına bakın!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

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59’luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan’ın Hicoşum dediği güzel kaynanasına bakın!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah yüzüğü, çiftin düğün tarihini erkene çekmesi nedeniyle nikaha yetişmemişti.

59’luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan’ın Hicoşum dediği güzel kaynanasına bakın!

Fiyatı sır gibi saklanan ve tamamı pırlanta olan alyans geçtiğimiz günlerde çifte teslim edildi.

59’luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan’ın Hicoşum dediği güzel kaynanasına bakın!

Sayan, "Kilit sistemiyle sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu bir ömre evet dedik, bunun bedeli, fiyatı yok" dedi.

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