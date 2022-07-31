Giriş Tarihi: 31.07.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:41

59'luk taze gelin Seda Sayan genç kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı! Seda Sayan'ın "Hicoşum" dediği güzel kaynanasına bakın!

Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor! Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten düşman çatlatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten Yunanistan tatilinde aşka gelmişti. 59'luk gelin Seda Sayan son olarak eşi Çağlar Ökten'i kayınvalidesi ve kayınpederiyle dinlemeye gitti. "Hicoşum" dediği kayınvalidesi ile samimi paylaşımlar yapan Seda Sayan gecenin ilerleyen saatlerinde yerinde duramadı. Seda Sayan ile kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. İşte Seda Sayan'ın güzel kaynanası ile döktürdüğü anlar...