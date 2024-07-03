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Haberler Galeri 60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı'nın dansı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:26

60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı'nın dansı sosyal medyayı salladı!

60 yaşındaki Hülya Avşar'ın havuz başında dansı sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu soruları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Son olarak havuz başında siyah bikinisiyle şov yapan Avşar Kızı yine gündem olmayı başardı...

60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı’nın dansı sosyal medyayı salladı!

60'lık güzel Hülya Avşar, havuz başında eğlendiği anların videosunu paylaştı. Avşar Kızı'nın siyah bikinisiyle yaptığı dansı sosyal medyada viral oldu.

60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı’nın dansı sosyal medyayı salladı!

Hülya Avşar'ın dans videosu takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah bikinisiyle havuz başında şov yapan Hülya Avşar sosyal medyayı salladı | Video

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60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı’nın dansı sosyal medyayı salladı!

Avşar Kızı'nın dans videosunu manidar bulanlar da oldu. Meryem Uzerli ile yaptığı son program polemiklere neden olmuştu.

60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı’nın dansı sosyal medyayı salladı!

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk olmuştu.

60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı’nın dansı sosyal medyayı salladı!

Uzerli "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" demişti.

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