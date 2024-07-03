Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:26
60 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuz başında şov yaptı! Avşar Kızı'nın dansı sosyal medyayı salladı!
60 yaşındaki Hülya Avşar'ın havuz başında dansı sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında! Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuştu. Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu soruları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Son olarak havuz başında siyah bikinisiyle şov yapan Avşar Kızı yine gündem olmayı başardı...