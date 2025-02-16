Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
10:16
61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...
Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan enerjisi ve kendine has sahne tarzıyla bir kez daha gündemde! 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan güzelliği ve fit görünümüyle hayranlarını büyüleyen Avşar, son sahne performansında göz kamaştırdı. Sahne şovu ve genç görüntüsüyle adeta zamanın durduğunu kanıtlayan ünlü sanatçı, izleyicilerden tam not aldı. İşte Hülya Avşar'ın sahne tarzı...