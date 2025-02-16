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Haberler Galeri 61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:16

61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan enerjisi ve kendine has sahne tarzıyla bir kez daha gündemde! 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan güzelliği ve fit görünümüyle hayranlarını büyüleyen Avşar, son sahne performansında göz kamaştırdı. Sahne şovu ve genç görüntüsüyle adeta zamanın durduğunu kanıtlayan ünlü sanatçı, izleyicilerden tam not aldı. İşte Hülya Avşar'ın sahne tarzı...

61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuş, hem oyuncu hem şarkıcı hem de sunucu kimliğiyle sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Annesi Balıkesirli, babası ise Ardahanlı olan Avşar, kariyerine 1982 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adım atmıştır.

61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

1983 yapımı 'Haram' filmiyle sinema dünyasına giriş yapan sanatçı, yıllar içinde pek çok film ve televizyon dizisinde rol alarak oyunculuk alanında kendini kanıtlamıştır. Bununla birlikte, müzik kariyerinde de başarılı albümlere imza atarak sanatın farklı dallarında varlık göstermiştir.

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61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Zaman zaman spora olan düşkünlüğü ile de gündeme gelen Avşar, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile de hayranlarını şaşırtıyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Yakın zamanda sahne alan ünlü sanatçı, sahne tarzı ile de hayranlarından tam not aldı. İşte o konserinden görüntüler...

61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Hülya Avşar, siyah parlak elbisesi ve fit görüntüsü ile hayranlarına 'Hiç yaşlanmıyor mu?' sorusunu sordurdu.

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