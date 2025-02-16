61 yaşındaki Hülya Avşar gençlere taş çıkartıyor! Sahne tarzıyla hayranlarını büyüledi...

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuş, hem oyuncu hem şarkıcı hem de sunucu kimliğiyle sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Annesi Balıkesirli, babası ise Ardahanlı olan Avşar, kariyerine 1982 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adım atmıştır.