Hülya Avşar’dan aşk itirafı! “Milattan önce…”

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kendi kişisel sayfasında hayranlarının soru sormasına izin verdi ve YouTube sayfasında bu sorulara tek tek cevap verdi. Hülya Avşar, ‘Helin Avşar sizin kızınız mı?’ sorusunun ardından bu kez de ekibinden gelen soruyla şaşkına döndü. Ünlü sanatçıdan dikkat çeken bir aşk itirafı geldi. İşte Hülya Avşar’ın o sorusu!