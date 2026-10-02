62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

CANININ ÇEKTİĞİNİ ÖLÇÜLÜ TÜKETİYOR

Akdeniz tipi beslenmeyi tercih eden Bellucci; sebze, meyve, yağsız protein ve zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme düzeni uyguluyor. Fındık ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarını da beslenmesine dahil eden oyuncu, sevdiği yiyecekleri tamamen yasaklamak yerine porsiyonlarına dikkat ediyor.

Bu yaklaşım sayesinde zaman zaman kek ve makarna gibi favori yiyeceklerinin tadını çıkarmaya devam eden Bellucci, beslenme konusunda katı kurallardan uzak duruyor.