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62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 09:21
62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!
Hollywood'un parlak ışıkları altında büyüyen ünlü oyuncu, 18 yaşında başladığı yeme bozukluğu mücadelesini yıllar sonra ilk kez bu kadar açık anlattı. Kamera önünde gülümsüyordu ama kamera arkasında bambaşka bir savaş veriyordu. Bure'ün yıllardır sakladığı gerçekler, dinleyicileri derinden sarstı. O açıklamalar şimdi herkesi düşündürüyor…