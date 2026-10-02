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Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 09:21

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Hollywood'un parlak ışıkları altında büyüyen ünlü oyuncu, 18 yaşında başladığı yeme bozukluğu mücadelesini yıllar sonra ilk kez bu kadar açık anlattı. Kamera önünde gülümsüyordu ama kamera arkasında bambaşka bir savaş veriyordu. Bure'ün yıllardır sakladığı gerçekler, dinleyicileri derinden sarstı. O açıklamalar şimdi herkesi düşündürüyor…

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62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

İtalyan yıldız Monica Bellucci, 62 yaşında da formda görünümüyle dikkat çekiyor. Ancak ünlü oyuncunun sağlıklı yaşam rutini, katı diyetler ve yoğun antrenmanlardan oldukça uzak.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Bellucci, çok sevdiği makarna ve kek gibi yiyecekleri hayatından çıkarmadığını belirterek, dengeli beslenmeye ve porsiyon kontrolüne önem verdiğini söylüyor.

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62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

GÜNDE BEŞ ÖĞÜN BESLENİYOR

Yakın zamanda The Telegraph'a konuşan Bellucci, metabolizmasını aktif tutmak için gün içinde beş öğün tükettiğini ifade etti. Oyuncunun beslenme düzeninde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra iki ara öğün de bulunuyor.

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62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

CANININ ÇEKTİĞİNİ ÖLÇÜLÜ TÜKETİYOR

Akdeniz tipi beslenmeyi tercih eden Bellucci; sebze, meyve, yağsız protein ve zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme düzeni uyguluyor. Fındık ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarını da beslenmesine dahil eden oyuncu, sevdiği yiyecekleri tamamen yasaklamak yerine porsiyonlarına dikkat ediyor.

Bu yaklaşım sayesinde zaman zaman kek ve makarna gibi favori yiyeceklerinin tadını çıkarmaya devam eden Bellucci, beslenme konusunda katı kurallardan uzak duruyor.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

YOĞUN SPOR YERİNE YÜZME VE PİLATES

Bellucci'nin formunu koruma yöntemi yalnızca beslenmeyle sınırlı değil. Ünlü oyuncu, ağır ve yoğun egzersiz programları yerine keyif aldığı aktivitelere yöneliyor. Zaman zaman pilates yapan Bellucci, haftada birkaç kez yaklaşık 45 dakika yüzmeyi tercih ediyor.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

"Biraz egzersiz yapıyorum ve çalışmam gerektiğinde biraz diyet yapıyorum ama takıntılı değilim" diyen oyuncu, hayatı boyunca kıvrımlı bir vücuda sahip olduğunu vurguluyor.

Yaş alma konusunda da doğal bir yaklaşım benimseyen Bellucci, 50'li ve 60'lı yaşlarda insanın bedeninin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, yaşlanma sürecini huzur içinde karşılamak istediğini ifade ediyor.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

DALLAS DİZİSİNİN PAMELA'SIYDI..."GENÇLİK İKSİRİNİ Mİ BULDUN?"

Victoria Principal, 1978 ve 1987 yılları arasında rol aldığı Dallas dizisinde, Southfork Çiftliği'nin en sevilen yüzlerinden biriydi. Diziden ayrıldıktan sonra bile popülerliğini hiç kaybetmeyen oyuncu, Hollywood'un ışıltılı dünyasından kendi isteğiyle uzaklaşarak rotasını girişimciliğe kırmıştı.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Son paylaşımında bahçesinde oldukça sade bir kıyafetle görülen Principal, estetik müdahalelerden ziyade doğal yaşlanma sürecini ne kadar asil bir şekilde yönettiğini gözler önüne serdi.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

GÜZELLİK İMPARATORLUĞU VE YAŞAM FELSEFESİ

Principal'ın bu gençlik dolu görüntüsünün ardında sadece genetik şans yatmıyor. Ünlü yıldız, uzun yıllar önce kurduğu "Principal Secret" markasıyla cilt bakımı konusunda bir otorite haline gelmişti. Kendi ürünlerini bizzat kullanan ve temiz içerikli kozmetiğin savunucusu olan oyuncu, başarısını disiplinli bir rutine bağlıyor. Ancak ona göre asıl sır "içsel huzurda" saklı.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

HAYVAN HAKLARI VE DOĞA TUTKUSU

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini hayvanları kurtarmaya ve çevre projelerine adayan Victoria Principal, vaktinin büyük bir kısmını California'daki çiftliğinde rehabilite ettiği hayvanlarla geçiriyor. Hayranları, onun bu yardımsever ve doğa tutkunu kimliğinin yüzüne yansıyan o dingin ifadeyi beslediğine inanıyor.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

İŞTE SON HALİ!

Sosyal medya kullanıcıları, "76 yaşında böyle görünmek sadece kremle değil, iyi bir ruh haliyle mümkün" diyerek yıldızın yaşam tarzına övgüler yağdırdı.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

"BİZİM EV" DİZİSİNİN YILDIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ? 90'LARIN VAZGEÇİLMEZ HOLLYWOOD STARI BAKIN NASIL DEĞİŞMİŞ…

ABD'li oyuncu Candace Cameron Bure, "Candace Cameron Bure Podcast"in 11. sezon açılış bölümünde yıllardır yaşadığı yeme bozukluğu ve beden algısı sorunlarını ilk kez bu kadar açık dile getirdi. 49 yaşındaki ünlü oyuncu, ergenliğinde başlayan bulimia nervoza ile verdiği mücadelenin halen sürdüğünü söyledi.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

"18 Yaşında Bulimia Geliştirdim"

"Yeme bozukluğu geçmişim 18 yaşında başladı," diyen Bure, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Bu bende tıkınırcasına yeme ve ardından kusma davranışıyla başladı. Ben bir bulimiğim. Bunu bugün yapmasam da zihinsel olarak o düşünceler hâlâ bende."

Oyuncu, bu düşüncelerle başa çıkabilmek için yıllar içinde pek çok araç ve yöntem öğrendiğini, ancak bu durumun tamamen yok olmadığını ifade etti.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Evliliği ve Destek Süreci: "Valeri En Büyük Destekçim Oldu"

Candace Cameron Bure, "Full House" dizisinin finalinden sonra eşi Valeri Bure ile Montreal'e taşınmıştı. O dönemde eşi Valeri'nin profesyonel buz hokeyi kariyerine destek olan oyuncu, bu süreçte yeme bozukluğunun daha da derinleştiğini anlattı.

Ancak Bure, 29 yıllık eşi Valeri'nin desteğini överek, "Bu süreçte yanımda olması, ruh sağlığım açısından inanılmaz önemliydi," dedi.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Hollywood'da Büyümenin Bedeni: "Küçük Yaştan İtibaren Diyet Kültürünün İçindeydim"

Candace Cameron Bure, Hollywood'da çocuk yaşta ünlü olmanın kendisinde kalıcı bir beden algısı baskısı yarattığını söyledi.
"Evde herkes diyet yapıyordu. Annem, ablalarım ve ben... 'Kilo ver' denmedi belki ama 'Bu önlem, sağlıklı olmak için' denildi. Bu da beni şekillendirdi," diyerek aile yapısının da etkili olduğunu ifade etti.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

"Normal Bir Çocuktum Ama TV İçin Yeterince İnce Değildim"

Oyuncu, çocukluğunda kamera karşısında vücudunu sürekli kıyasladığını, "Normal bir 12 yaşındaydım ama diğer çocuk oyunculara göre daha tombuldum," sözleriyle anlattı. Bure'nin ailesi, sektörden gelen olası eleştirilerin önüne geçmek için proaktif davransa da, bu yaklaşım onun beden algısında kalıcı izler bıraktı.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Hâlâ Fiziksel Görünümü Üzerinden Yargılanıyor

Bure, yaşadığı yeme bozukluğu süreci geçmişte kalmış olsa da dış dünyanın hâlâ onu fiziksel görünümüyle değerlendirdiğini belirtti.
"Bugün bile bana en çok söylenen şey 'Ne kadar zayıfsın' ya da 'TV'de daha kilolu görünüyorsun' oluyor. Bu sözler tekrarlanıp durduğunda insan kendine başka bir gözle bakmaya başlıyor."

"Kültür Değişti, Bu Umut Verici"

Tüm bu kişisel zorluklara rağmen Candace Cameron Bure, günümüz toplumunun beden çeşitliliğini daha çok kabul ettiğini ve bu durumun kendisini umutlandırdığını söyledi:
"Bugünün medya dili 80'ler ve 90'lara göre çok daha kapsayıcı. Beden olumlaması, sağlıklı yaşam ve farklı beden tiplerine saygı üzerine güzel mesajlar veriliyor."

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

"Bu Mücadele Sonsuza Kadar Sürebilir Ama Yalnız Değilim"

Candace Cameron Bure, yeme bozukluğu ile mücadele eden pek çok kişinin benzer duygular yaşadığını belirterek, bu konuların daha çok konuşulmasının önemli olduğunu vurguladı:
"Bu duygularla yaşamak zor olabilir ama yalnız değiliz. Bu konuda konuşmak iyileştirici."

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

YALAN RÜZGARI'NIN İFLAH OLMAZ KÖTÜ ADAMI VİCTOR! ERİC BRAEDEN'IN 84 YAŞINDA OLDUĞUNA KİMSE İNANAMIYOR...

Pembe dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Victor Newman, Yalan Rüzgarı (The Young and the Restless) dizisinin izleyicilerinin hafızasına kazınmış bir figür. Ancak çok az kişi onun bu noktaya nasıl geldiğini ve aslında başlarda dizide yalnızca birkaç haftalık bir karakter olarak tasarlandığını biliyor!

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Victor karakteri, 1980 yılında diziye sekiz ila on iki hafta sürecek geçici bir rol olarak dahil edildi. Yapımcı William J. Bell'in planı basitti: Victor, kötü bir eş olacaktı ve hikâyesi karısı tarafından öldürülerek sona erecekti.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Ancak Eric Braeden'ın etkileyici oyunculuğu tüm planları altüst etti. Braeden'ın "sesi, gücü ve içsel karizması" sayesinde karakter sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda dizinin başrolüne dönüştü.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Victor, sadece iş dünyasında acımasız bir iş adamı değil; aynı zamanda karmaşık ilişkileri ve aile içi dramalarıyla da dikkat çeken bir karakter. Nikki ile fırtınalı aşkı, çocukları Victoria, Nicholas ve Adam'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiler; Ashley, Hope ve Sharon gibi karakterlerle olan tartışmalı yakınlıkları diziyi yıllarca sürükledi.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Onun alçak tonlu sesi, güç tutkusu ve gerektiğinde parayı bir silah gibi kullanması onu "sevmeyi sevdiğimiz kötü adam" hâline getirdi.

Gerçek hayatta Victor'u canlandıran Eric Braeden, 40 yılı aşkın süredir rolünü başarıyla sürdürüyor. Hollywood Walk of Fame'de yıldızı olan Braeden, Victor karakteri sayesinde sayısız ödül kazandı.

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Şimdiye kadar kalp naklinden psikiyatrik kliniğe, hafıza kaybından iş imparatorluklarına uzanan hikâyesiyle Victor, tam anlamıyla gündüz kuşağının Don Kişot'u oldu!

62 yaşındaki Monica Bellucci’nin fit kalma sırrı şaşırttı! Kek de yiyor, makarna da!

Şimdiki yaşında hâlâ aktif olan Braeden'ın bu efsanevi karaktere kattığı derinlik ve güç, dizinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak Victor'u ölümsüzleştirdi.

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