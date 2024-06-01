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Haberler Galeri 63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 08:33

63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. İşte ilk kareler...

63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Usta oyuncu Burak Sergen'den mutlu haber... 63 yaşındaki karizmatik oyuncu 4. kez yeniden damat oldu.

63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

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63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Burak Sergen ve Gizem Şağban, geçtiğimiz günlerde mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu.

63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

63 YAŞINDA 4. KEZ DAMAT OLDU!

Ünlü oyuncu, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle Gizem Hanım ile dünyaevine girdi.

63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Eşine duyduğu sevgiyi "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" diyerek ifade eden başarılı oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu.

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