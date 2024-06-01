Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
08:33
63 yaşında 4. kez damat oldu! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...
Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. İşte ilk kareler...