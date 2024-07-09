Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
07:36
65 bin TL'lik dairede 12 bin 500’e oturuyor! Ünlü oyuncu Sarp Apak kiracısıyla mahkemelik oldu!
Oyuncu Sarp Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısını, ücrette anlaşamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi. Aynı sitede bulunan dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini ifade eden oyuncu, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira aldığını belirtti. Sarp Apak sunduğu dilekçede kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini ya da kiracının evi boşaltmasını talep etti.