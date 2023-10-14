66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aşk paylaşımı! 66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Ayrılıkları kısa süren Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan son olarak el ele doğa yürüyüşü yaptıkları anları paylaştı...