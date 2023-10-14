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Haberler Galeri 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:30

66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aşk paylaşımı! 66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Ayrılıkları kısa süren Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan son olarak el ele doğa yürüyüşü yaptıkları anları paylaştı...

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil, yaş farkı nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Çocuklarının da bu evliliğe karşı çıktığı konuşulan Mehmet Ali Erbil'e bir yorum da eski manken Ebru Şancı'dan gelmişti. Eleştirilere kulak tıkayan Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan yeni paylaşım geldi.

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan son olarak el ele doğa yürüyüşü yaptıkları anları paylaştı...

Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ın doğa yürüyüşü | Video

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66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti...

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Gülseren Ceylan ise ilişkileri hakkında "En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık." demişti.

66’lık çapkın Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisinin doğa yürüyüşü! El ele, göz göze...

Magazin kulislerini çalkalayan aşka bir yorumda Ebru Şancı'dan geldi.

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