Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
07:48
7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!
Can Ayşecik daha çok küçük yaşlarda şöhretin basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. Ecem Kanun ünlü olduğunda daha 7 yaşında küçük bir kız çocuğuydu… 90'lı yılların ilgi ile takip edilen dizisi 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini canlandıran o sevimli kız şimdi büyüdü. Ecem Kanun değişimi ile görenleri adeta şoke ediyor. Ecem Kanun'u görenler "Güzel olacağı küçüklüğünden belliydi" diyor. Ecem Kanun şimdi evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş…