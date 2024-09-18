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Haberler Galeri 7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 07:48

7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

Can Ayşecik daha çok küçük yaşlarda şöhretin basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. Ecem Kanun ünlü olduğunda daha 7 yaşında küçük bir kız çocuğuydu… 90'lı yılların ilgi ile takip edilen dizisi 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini canlandıran o sevimli kız şimdi büyüdü. Ecem Kanun değişimi ile görenleri adeta şoke ediyor. Ecem Kanun'u görenler "Güzel olacağı küçüklüğünden belliydi" diyor. Ecem Kanun şimdi evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş…

7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında olan Ecem Kanun son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun'un son hali ise görenleri büyüledi.

7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

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7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş.

7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 33 yaşında evli bir genç kadın.

7 yaşındayken herkesin tanıdığı bir yıldız oldu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle baş döndürdü!

Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş...

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