Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:43
7 yaşındayken tüm Türkiye onu tanıyordu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle göz kamaştırdı!
Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 33 yaşında evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş... Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...