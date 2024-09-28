Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
07:07
70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! “1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum”
Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sabah TV'ye samimi açıklamalar yaptı. Uzun yıllar kilo sorunuyla mücadele eden ve 70 kilo veren Erdim, çocukluk yıllarında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben 7.5 aylık, prematüre doğmuşum. 1800 grammışım. Annem, 'Pet şişe gibi bir şeydin' diyor. Kimse dokunmak istememiş. Hemşireler çok tedirginmiş, 'Galiba yaşamayacak' durumu olmuş. Böyle olunca ölmeyeyim diye herkes beni beslemiş. Shrek gibi büyüdüm ben. Hiçbir şeye sığmıyordum."