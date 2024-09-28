70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! “1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum”

Lisede bir Türkçe öğretmenim vardı. Annemi okula çağırmış, bunda bir numara yok, sanat işlerinde çok başarılı, acaba biraz ittirsek mi dışarıda bir yerde kurs vs... Annem öğretmen okulundayken tiyatro kulüplerine girmek istemiş ama yeteneksiz diye almamışlar. Annem de "Ben yapamadım galiba oğlan yapacak" diye sevinmiş. Beni hemen Şehir Tiyatrosu'nun tiyatrosuna götürdü. 13 yaşındayım. Bir filtreden geçirdiler, ben girdim tiyatro okuluna. Hikayenin en başı o aslında, ben girdim ve bir daha çıkamadım. Lise sonun ikinci döneminde Hayat Bilgisi'nin çekimleri başladı. Lise bitince de İstanbul Üniversitesi konservatuvarını kazandım. Bir şeyin içine başladım, 21 yıl oldu.