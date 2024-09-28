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Haberler Galeri 70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! “1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum”
Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 07:07

70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! “1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum”

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sabah TV'ye samimi açıklamalar yaptı. Uzun yıllar kilo sorunuyla mücadele eden ve 70 kilo veren Erdim, çocukluk yıllarında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben 7.5 aylık, prematüre doğmuşum. 1800 grammışım. Annem, 'Pet şişe gibi bir şeydin' diyor. Kimse dokunmak istememiş. Hemşireler çok tedirginmiş, 'Galiba yaşamayacak' durumu olmuş. Böyle olunca ölmeyeyim diye herkes beni beslemiş. Shrek gibi büyüdüm ben. Hiçbir şeye sığmıyordum."

YASEMİN DÖNGEL
70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! 1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Ümit Erdim, öğrencilik hayatını, oyunculuk kariyerini, zayıflama hikayesini ve eşi Seda Çınar'la boşanma sürecini Sabah Günaydın YouTube kanalında Yasemin Döngel'e anlattı...

70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! 1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum

Okulda çok başarısız bir öğrenciydim. Okula çok sığamayan bir yapım vardı. Fakat okulun bütün sosyal faaliyetlerinde de çok iyiydim. Annem de öğretmen tabii terzi söküğünü dikemiyor gibi oldu, annemi çok üzdüm. Onun pişmanlığını muhtemelen ölene kadar yaşayacağım. Annemi çok hırpaladım...

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70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! 1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum

Lisede bir Türkçe öğretmenim vardı. Annemi okula çağırmış, bunda bir numara yok, sanat işlerinde çok başarılı, acaba biraz ittirsek mi dışarıda bir yerde kurs vs... Annem öğretmen okulundayken tiyatro kulüplerine girmek istemiş ama yeteneksiz diye almamışlar. Annem de "Ben yapamadım galiba oğlan yapacak" diye sevinmiş. Beni hemen Şehir Tiyatrosu'nun tiyatrosuna götürdü. 13 yaşındayım. Bir filtreden geçirdiler, ben girdim tiyatro okuluna. Hikayenin en başı o aslında, ben girdim ve bir daha çıkamadım. Lise sonun ikinci döneminde Hayat Bilgisi'nin çekimleri başladı. Lise bitince de İstanbul Üniversitesi konservatuvarını kazandım. Bir şeyin içine başladım, 21 yıl oldu.

70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! 1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum

Gençken para kazanma kaygısıyla bir sürü şey yapıyorsun ve o zaman nitelikli karar verme yetin olmuyor. Bu arada dönüp arkama baktığımda benim pişman olduğum 21 senede bir ya da iki iş vardır.

70 kilo veren Ümit Erdim’den çok özel açıklamalar! 1800 gram doğdum ölmeyeyim derken Shrek gibi oldum

Ben kısmetli buluyorum kendimi. Çünkü 'Hayat Bilgisi' gibi çok iyi bir işle ve çok iyi bir kadro ve şirketle başladım. Böyle bir profesyonel alanı o kadar genç yaşta göğüslemek zor. Benim kısmetim şurada devreye giriyor; şimdiki gibi bir sosyal medya durumu yoktu. Belki başka şeylere kapılabilirdik o zaman. O zaman ne oluyordu, sokakta gören seni mutlu oluyordu.

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