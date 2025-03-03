Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:26
75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım! "Canım babamız..."
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, zatürre tedavisinin ardından evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 75 yaşındaki sanatçı, 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Akbayram'ın vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını derin bir yasa boğarken, kızı Türkü babasının ardından paylaşım yaptı.