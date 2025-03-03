75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım! "Canım babamız..."

İşte tüm aile adına yapılan o paylaşım; "Sevgili eşim/ canım babamız/ biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin"