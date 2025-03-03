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Haberler Galeri 75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım! "Canım babamız..."
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:26

75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram'ın kızından duygusal paylaşım! "Canım babamız..."

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, zatürre tedavisinin ardından evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 75 yaşındaki sanatçı, 52 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Akbayram'ın vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını derin bir yasa boğarken, kızı Türkü babasının ardından paylaşım yaptı.

75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram’ın kızından duygusal paylaşım! Canım babamız...

75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, gördüğü zatüre tedavisinin ardından evde iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram’ın kızından duygusal paylaşım! Canım babamız...

Yoğun bakımda 52 gün boyunca tedavi gören Akbayram, Pazar akşamı hayatını kaybetti.

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75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram’ın kızından duygusal paylaşım! Canım babamız...

Vefatının ardından kızı Türkü Akbayram'dan ilk paylaşım geldi.

75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram’ın kızından duygusal paylaşım! Canım babamız...

İşte tüm aile adına yapılan o paylaşım; "Sevgili eşim/ canım babamız/ biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin"

75 yaşında vefat eden usta isim Edip Akbayram’ın kızından duygusal paylaşım! Canım babamız...

Ünlü ismin dostları da yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile Edip Akbayram'ı böyle andı...