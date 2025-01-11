79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser'den haber var: "Artık hastalığım..."

Sağlık durumu hakkında kısa bir süre önce katıldığı bir ödül töreninde konuşan Mustafa Keser, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle moralinin yerinde olduğunu dile getirmişti.