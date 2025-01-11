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Haberler Galeri 79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser'den haber var: "Artık hastalığım..."
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 11:47

79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser'den haber var: "Artık hastalığım..."

Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, yeni yıla sağlık sorunlarıyla mücadele ederek girdi. 1 Ocak'ta 80. yaşını kutlayan sanatçı, prostat kanseri teşhisiyle gündeme gelmişti. Hayranlarını üzen bu haberin ardından, Keser'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alındığı ve operasyonun nasıl geçtiğine dair önemli bilgiler verildi. İşte detaylar…

79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser’den haber var: Artık hastalığım...

Türk müziğinin efsane ismi Mustafa Keser'den hayranlarını hem üzen hem de sevindiren haberler peş peşe geldi.

79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser’den haber var: Artık hastalığım...

Prostat kanseri teşhisi konulan ve hemen ameliyata alınan 80 yaşındaki sanatçı, 4 buçuk saat süren zorlu operasyonun ardından hayata adeta yeniden "merhaba" dedi. Peki, sağlık durumu nasıl? İşte ünlü sanatçının eşiyle ilgili yaptığı duygusal açıklama ve ameliyat sonrası gelen detaylar…

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79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser’den haber var: Artık hastalığım...

Tam 4 buçuk saat süren ameliyat sonrası ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı belirtildi. Keser, operasyon sonrası istirahate çekilirken, yanında eşi Nilüfer Keser yer aldı.

79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser’den haber var: Artık hastalığım...

1978 yılında hayatlarını birleştiren Nilüfer Keser ve Mustafa Keser çiftinin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç oğlu bulunuyor.

79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser’den haber var: Artık hastalığım...

Sağlık durumu hakkında kısa bir süre önce katıldığı bir ödül töreninde konuşan Mustafa Keser, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle moralinin yerinde olduğunu dile getirmişti.

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