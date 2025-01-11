Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
11:47
79 yaşında kanser teşhisi almıştı! Mustafa Keser'den haber var: "Artık hastalığım..."
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, yeni yıla sağlık sorunlarıyla mücadele ederek girdi. 1 Ocak'ta 80. yaşını kutlayan sanatçı, prostat kanseri teşhisiyle gündeme gelmişti. Hayranlarını üzen bu haberin ardından, Keser'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alındığı ve operasyonun nasıl geçtiğine dair önemli bilgiler verildi. İşte detaylar…