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Haberler Galeri 8 yıl hapsi istenen Shakira'ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:56

8 yıl hapsi istenen Shakira'ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

Uzun seneler birliktelik yaşayan dünyaca ünlü iki yıldız Shakira ve Gerard Pique geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ünlü futbolcu Shakira'yi Clara Chia ile aldatmıştı. İhanetin ardından yaşananlar ise günlerce konuşulmuştu. Pique'nin kendisini Clara Chia ile aldatmasının ardından Shakira çocuklarını da alarak ABD'ye yerleşmişti. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Shakira hakkında soruşturma başlatıldı. Vergi kaçakçılığından 8 yıl hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam Porto Riko'da düzenlenen Premios Juventud 2023 adlı törende ödüle doymadı...

8 yıl hapsi istenen Shakira’ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti. İspanya'da bir mahkeme, dünya yıldızı Shakira için 2018'de gelir ve servet vergisinde sahtecilik yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatmış ve şarkıcının 8 yıl hapsi istenmişti.

8 yıl hapsi istenen Shakira’ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam Porto Riko'da düzenlenen Premios Juventud 2023 adlı ödül törenine katıldı.

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8 yıl hapsi istenen Shakira’ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

MORAL OLDU!

46 yaşındaki şarkıcı, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere törenden 8 ödülle ayrıldı.

8 yıl hapsi istenen Shakira’ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

OĞULLARI YALNIZ BIRAKMADI
Hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen şarkıcı, törene Pique ile birlikteliğinden olan oğulları Sasha (8) ve Milan (10) ile katıldı.

8 yıl hapsi istenen Shakira’ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

Shakira, başarısını oğullarıyla kutladı.

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