Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:56

8 yıl hapsi istenen Shakira'ya moral oldu! Gecede Shakira ödüle doymadı!

Uzun seneler birliktelik yaşayan dünyaca ünlü iki yıldız Shakira ve Gerard Pique geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ünlü futbolcu Shakira'yi Clara Chia ile aldatmıştı. İhanetin ardından yaşananlar ise günlerce konuşulmuştu. Pique'nin kendisini Clara Chia ile aldatmasının ardından Shakira çocuklarını da alarak ABD'ye yerleşmişti. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Shakira hakkında soruşturma başlatıldı. Vergi kaçakçılığından 8 yıl hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam Porto Riko'da düzenlenen Premios Juventud 2023 adlı törende ödüle doymadı...