Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:05

80 yaşına giren Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Eşi de çok ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. Bugün 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ'un eşi kendisinden ünlü...