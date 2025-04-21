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Haberler Galeri 5 saat bıçak altına yattı! 80'lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:24

5 saat bıçak altına yattı! 80'lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

Erkek Milleti" ve "Yemin mi Ettin" gibi hit şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Türk sanat müziğinin sevilen ismi Ayşe Mine, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. Beş saat süren zorlu bir operasyon geçiren usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamalarla hem hayranlarını hem de sanat camiasını derinden etkiledi.

5 saat bıçak altına yattı! 80’lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

Türk sanat müziğinin usta sanatçılarından olan 63 yaşındaki Ayşe Mİne, 80'li yıllara 80'li yıllarda 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla damga vurmuştu.

5 saat bıçak altına yattı! 80’lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son olarak ameliyat olduğu öğrenildi.

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5 saat bıçak altına yattı! 80’lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

Bağırsaklarından operasyon geçiren Mine ameliyatı sonrasında, "Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın." şeklinde açıklama yaptı.

5 saat bıçak altına yattı! 80’lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

Öte yandan 63 yaşındaki şarkıcı geçen Temmuz ayında yapılan tetkiklerin ardından kolon ve rektum kanseri teşhisi konulmuştu.

5 saat bıçak altına yattı! 80’lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...

"HEM SESİ HEM YÜZÜ GÜZEL SANATÇIMIZ"

Tedaviye başlayan Ayşe Mine'nin son durumunu yakın dostu Onur Akay duyurmuştu.