Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
16:24
5 saat bıçak altına yattı! 80'lerin usta sanatçısı Ayşe Mine: Öldükten sonra...
Erkek Milleti" ve "Yemin mi Ettin" gibi hit şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Türk sanat müziğinin sevilen ismi Ayşe Mine, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. Beş saat süren zorlu bir operasyon geçiren usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamalarla hem hayranlarını hem de sanat camiasını derinden etkiledi.