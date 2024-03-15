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Haberler Galeri 81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:26

81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı! Usta oyuncu Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Altuğ, sosyal medya hesabında doğum günü pastasıyla böyle poz verdi. Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Usta oyuncunun eşi Süt Kardeşler filminin yıldızlarından.

81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla poz verdi, 81. yaşını böyle kutladı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

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81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
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81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, 80. yaşını bu paylaşımla kutlamıştı...

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