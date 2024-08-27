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Haberler Galeri 81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:45

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' ve daha pek çok unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer evlat acısıyla sarsıldı. 81 yaşındaki oyuncu Cihat Tamer'in oğlundan acı haber geldi. Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer’in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer oğlunun vefat haberiyle sarsıldı. 81 yaşındaki Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşında hayatını kaybetti.

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer’in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

Usta oyuncunun oğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer’in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ağırlaşmıştı. Usta sanatçı oğlu için kan anonsu yapmıştı. Atilla Tamer, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer’in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

"OĞLUMU KAYBETTİK"

Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer’in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!

CENAZE DETAYLARI NETLEŞTİ

Atilla Tamer'in cenaze detayları babası Cihat Tamer tarafından paylaşıldı. 57 yaşında hayatını kaybeden isim, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

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