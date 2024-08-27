Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:45
81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in en acı günü! Cihat Tamer’in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!
'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' ve daha pek çok unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer evlat acısıyla sarsıldı. 81 yaşındaki oyuncu Cihat Tamer'in oğlundan acı haber geldi. Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…