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Haberler Galeri 82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:56

82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde yer alan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş... Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

82 yaşındaki Şener Şen’in kız kardeşi de ünlüymüş! Meğer Hercai dizisinin yıldızıymış...

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

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