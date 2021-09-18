8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı. lk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Hamileliğinde 33. haftayı deviren Korel, karnı burnunda halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu paylaşımına, "Yine üçgen bir karın" notunu düştü. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken son hali...