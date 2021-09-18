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Haberler Galeri 8,5 aylık hamile Bergüzar Korel'den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel'in doğumuna sayılı günler kaldı...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 15:49

8,5 aylık hamile Bergüzar Korel'den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel'in doğumuna sayılı günler kaldı...

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı. lk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Hamileliğinde 33. haftayı deviren Korel, karnı burnunda halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu paylaşımına, "Yine üçgen bir karın" notunu düştü. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken son hali...

8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

GÜN SAYMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, şimdi ise üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına almak için gün saymaya başladı.

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8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

Hamileliğinde 33. haftayı bitiren oyuncu, yürüyüşe çıkamadan önce ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

Paylaşımına 'Yine üçgen bir karın' notunu ekleyen Korel'in fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

8,5 aylık hamile Bergüzar Korel’den karnı burnunda paylaşım! Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kaldı...

İŞTE O POZ...

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