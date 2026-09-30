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90'lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:28
90'lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...
Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarında rol alarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kızıyla katıldığı etkinlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede gündem olan karelerde, 14 yaşındaki kızının hem annesinin boyunu geçmesi hem de ona olan şaşırtıcı benzerliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.