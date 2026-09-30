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Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:28

90'lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarında rol alarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kızıyla katıldığı etkinlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede gündem olan karelerde, 14 yaşındaki kızının hem annesinin boyunu geçmesi hem de ona olan şaşırtıcı benzerliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

1990'ların unutulmaz yapımlarından Buffy the Vampire Slayer setinde başlayan aşklarını mutlu bir evlilikle taçlandıran Alyson Hannigan ve Alexis Denisof çifti, aile yaşamlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Ünlü oyuncunun 14 yaşındaki kızı Keeva ile yaptığı son paylaşım, anne-kızın şaşırtıcı benzerliğini ve genç kızın annesinin boyunu geçmiş olmasını gözler önüne serdi.

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90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

SET ARKADAŞLIĞINDAN MUTLU BİR YUVAYA

Televizyon dünyasına damga vuran Buffy the Vampire Slayer ve How I Met Your Mother gibi ikonik dizilerle hafızalara kazınan Alyson Hannigan, aradığı aşkı set ortamında buldu.

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90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Hannigan ile eşi Alexis Denisof, ilk olarak 1997 yılında Buffy the Vampire Slayer dizisinin setinde bir araya geldi.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

O dönem aynı yapımda rol almaları nedeniyle bir iş arkadaşıyla ilişki yaşamaktan çekinen ikili, duygularını bir süre erteleyerek yaklaşık bir buçuk yıl boyunca dostluklarını sürdürdü.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Alexis Denisof'un kadrodan ayrılmasının ardından ilişkileri resmiyet kazanan çift, 1999 yılında romantik bir birlikteliğe adım attı. Birlikteliklerini tanıştıktan altı yıl sonra, 2003 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu çiftin bu evlilikten Satyana ve Keeva adında iki kız çocukları dünyaya geldi.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ!

52 yaşındaki Alyson Hannigan son olarak, küçük kızı Keeva ile birlikte katıldığı bir etkinlikten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Yakın zamanda liseye başlayan 14 yaşındaki Keeva'nın annesinin boyunu aşması ve yüz hatlarındaki belirgin benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Paylaşımında büyük kızı Satyana'nın kardeşi Keeva için hazırladığı özel tırnak tasarımına değinen Hannigan, "Ailemizdeki gerçek sanatçının o olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafların altına kullanıcılar "Sanki çift görüyoruz", "Ablası gibisiniz" ve "Tıpkı ikizler gibisiniz" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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