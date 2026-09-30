90’lara damga vuran yıldızın kızı büyüdü, annesinin boyunu aştı! Fotoğrafı görenler ikizi sandı...

Alexis Denisof'un kadrodan ayrılmasının ardından ilişkileri resmiyet kazanan çift, 1999 yılında romantik bir birlikteliğe adım attı. Birlikteliklerini tanıştıktan altı yıl sonra, 2003 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu çiftin bu evlilikten Satyana ve Keeva adında iki kız çocukları dünyaya geldi.