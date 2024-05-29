Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
17:21
90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!
Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonlarla daha genç bir görünüme kavuştu ve sosyal medyada sık sık yer aldı. 51 yaşındaki Pınar Dilşeker, geçtiğimiz hafta yenilediği imajla magazin gündeminde yer alırken, ünlü şarkıcı bu kez de eviyle ilgi topladı. Ünlü şarkıcı oğluyla birlikte yaşamını sürdürdüğü evinin kapılarını açtı. Resim sanatına merakıyla bilinen ünlü şarkıcının evinde bulunan tablolar da dikkat çekti. İşte 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in muhteşem o evi!