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Haberler Galeri 90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:21

90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonlarla daha genç bir görünüme kavuştu ve sosyal medyada sık sık yer aldı. 51 yaşındaki Pınar Dilşeker, geçtiğimiz hafta yenilediği imajla magazin gündeminde yer alırken, ünlü şarkıcı bu kez de eviyle ilgi topladı. Ünlü şarkıcı oğluyla birlikte yaşamını sürdürdüğü evinin kapılarını açtı. Resim sanatına merakıyla bilinen ünlü şarkıcının evinde bulunan tablolar da dikkat çekti. İşte 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in muhteşem o evi!

90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi.

90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

GEÇİRDİĞİ ESTETİK OPERASYONLARLA DA GÜNDEME GELDİ

Ünlü şarkıcı sesinin yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla da gündeme geldi.

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90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme büründü. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Dilşeker fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Estetikleriyle gündemde yer alan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte yaşadığı evinin kapılarını açtı.

90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!

SALONDA BEJ TERCİHİ

Ünlü şarkıcı, oldukça büyük salonunda renk tercihini bejden yana kullandı ve yemek masasına da yer vermeyi ihmal etmedi.

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