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Haberler Galeri 96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü Oppenheimer'ın "En İyi Yönetmen" ödülü de Christopher Nolan'ın oldu
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 06:56

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü Oppenheimer'ın "En İyi Yönetmen" ödülü de Christopher Nolan'ın oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu. Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, ''En İyi Film'' dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' Oscar'ını kazandı. ''En İyi Yönetmen'' ödülü Christopher Nolan'ın oldu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.

96’ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film ödülü Oppenheimer’ın En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan’ın oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

96’ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film ödülü Oppenheimer’ın En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan’ın oldu

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.

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96’ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film ödülü Oppenheimer’ın En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan’ın oldu

13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı.

96’ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film ödülü Oppenheimer’ın En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan’ın oldu

Filmin başrol oyuncusu Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görüldü.

96’ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Film ödülü Oppenheimer’ın En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan’ın oldu

''En İyi Yönetmen'' ödülü de Oppenheimer filmiyle Christopher Nolan'ın oldu.

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