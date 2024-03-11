Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
06:56
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu! "En İyi Film" ödülü Oppenheimer'ın "En İyi Yönetmen" ödülü de Christopher Nolan'ın oldu
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu. Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, ''En İyi Film'' dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' Oscar'ını kazandı. ''En İyi Yönetmen'' ödülü Christopher Nolan'ın oldu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.