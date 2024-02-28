Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:01
ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”
Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlattı. Nermin Bezmen "Tolga bana aşık, sadık, sevgi dolu, verici, düşünceli, şefkatli ve bunca çürümenin yaşandığı dünyada sapasağlam ve omurgalı bir duruş sergiledi. Benim için çok özeldi. Onu hayatının tüm acı, hüzün ve kırgınlıklarını unutturmak üzere sevdim. Hassas ve kırılgan bir tabiatı vardı." İşte usta oyuncunun son sözleri…