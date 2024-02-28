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Haberler Galeri ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:01

ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlattı. Nermin Bezmen "Tolga bana aşık, sadık, sevgi dolu, verici, düşünceli, şefkatli ve bunca çürümenin yaşandığı dünyada sapasağlam ve omurgalı bir duruş sergiledi. Benim için çok özeldi. Onu hayatının tüm acı, hüzün ve kırgınlıklarını unutturmak üzere sevdim. Hassas ve kırılgan bir tabiatı vardı." İşte usta oyuncunun son sözleri…

Tuba KALÇIK
ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sevilen oyuncunun eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın vefatının ardından duygularını şöyle paylaştı:

ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

"Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri.

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ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım' dedi.

ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

'KIYMETİ BİLİNMEDİ'

Tolga'nın bir sanatçı olarak kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum... Ekranlar efendi, yetenekli, entelektüel bir sanatçısını kaybetti. Bu yaşında, bu tecrübesi, mesleki ve fiziki özellikleriyle çok iyi bir karakter oyuncusu olabilirdi.

ABD’de vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri! ‘Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi”

Bu fırsatı vermediler ona. Ama benim için hasletleri bu kadar da değildi Tolga'cığımın. Bana aşık, sadık, sevgi dolu, verici, düşünceli, şefkatli ve bunca çürümenin dünyasında sapasağlam omurgalı duruşuyla benim için çok özeldi.

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