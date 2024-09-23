Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu
Giriş Tarihi: 23.09.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:27

ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

Son olarak Nicole Kidman ile başrollerini paylaştığı "Bir Aile Meselesi" filmiyle gündeme gelen ABD'li oyuncu Joey King, ablasının kınası için Türkiye'ye geldi. Bir Türk ile evlenme kararı alan ABD'li oyuncu Joey King'in kız kardeşi Kelli King önceki akşam kına gecesi yaptı. Ünlü ismin "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD’li oyuncu Joey King’in kardeşi Türkiye’ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

Suikast Treni, Fargo, Korku Seansı, Deli Dolu ve Son Macera gibi yapımlarla tanınan Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi.

ABD’li oyuncu Joey King’in kardeşi Türkiye’ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

ABD'li oyuncu Joey King kız kardeşi Kelli King'in kına gecesi için İstanbul'a geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’li oyuncu Joey King’in kardeşi Türkiye’ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

Oyuncu, bir Türk ile evlenme kararı alan kız kardeşi Kelli King'in Türkiye'deki adetlere uygun şekilde kına gecesi düzenledi.

ABD’li oyuncu Joey King’in kardeşi Türkiye’ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

KINA GECESİNDE 'ERİK DALI' ŞOVU

İstanbul'a gelen ve kız kardeşini hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan Joey King, kına gecesinde 'Erik Dalı' oynadı.

ABD’li oyuncu Joey King’in kardeşi Türkiye’ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu

Amerikalı oyuncu, duygusal anlar da yaşadı.

SON DAKİKA