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Haberler Galeri ABD'li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:26

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey evlilik yolunda ilk adımı attı. Rey'in, Evan Winiker ile nişanlandığı ortaya çıktı.

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey ve müzisyen Evan Winiker nişanlandı. Ünlü çift, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

Rey'in, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor.

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ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

ABD basınında yer alan habere göre; Çiftin nişanlandığını destekleyen şey ise Lana Del Rey'in 1 Mart'ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards'a katılırken elmas yüzük takması oldu.

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

Grammy adayı olan Rey'in müstakbel eşi, Disco Biscuits ve Daya'nın da aralarında bulunduğu müzisyenleri temsil eden bir şirketin yönetici ortağı.

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O'Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

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