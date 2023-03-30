ABD’li şarkıcı Lana Del Rey evleniyor! Evan Winiker ile nişanlandı

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey ve müzisyen Evan Winiker nişanlandı. Ünlü çift, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Rey'in, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor. ABD basınında yer alan habere göre; Çiftin nişanlandığını destekleyen şey ise Lana Del Rey'in 1 Mart'ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards'a katılırken elmas yüzük takması oldu. Grammy adayı olan Rey'in müstakbel eşi, Disco Biscuits ve Daya'nın da aralarında bulunduğu müzisyenleri temsil eden bir şirketin yönetici ortağı. Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O'Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı ile ilgili, 'Şu anda birlikte değiliz. O harika bir insan ama uğraşması gereken bazı şeyler var. Bunu ayrıntılı olarak açıklamayacağım. Bu ilişkimiz için zordu, artık kendimi özgür hissetmiyordum. Nasıl gideceğini göreceğiz' demişti.