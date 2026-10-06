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Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 07:31

A.B.İ.'de Doğan her şeyi göze aldı!

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrolünde yer aldığı "A.B.İ.", yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

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A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.

A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.

A.B.İ. 23.Bölüm Fragmanı

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A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir.

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A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.

A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır. Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır.

A.B.İ.’de Doğan her şeyi göze aldı!

Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #A B İ

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