Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

"KUCAĞIMA ALDIĞIM GÜNDEN BU YANA TAM 15 YIL GEÇTİ"

Alişan 15 yaşına giren yeğeni için, "Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm..(ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…