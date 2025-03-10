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Haberler Galeri Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan'ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:04

Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan'ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş, 2021 yılında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Abisinin vefatıyla derinden sarsılan Alişan, zor günler geçirmişti. Ancak ünlü şarkıcı, en çok da babalarını kaybeden yeğenleri Eyşan ve Ceylan için ayakta kalmaya çalıştı. Yeğenlerine kol kanat geren Alişan, şimdi de abisinin ilk göz ağrısı olan Eyşan'ın 15. yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcının yazdığı uzun mesajı okuyanlar, adeta gözyaşlarını tutamadı…

Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

Müzik sektörünün sevilen isimlerinden olan Alişan, 2021 yılında büyük bir acı yaşamıştı.

Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

Alişan, abisi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı

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Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

Ancak ünlü şarkıcı, abisinin geride bıraktığı 2 kızı Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak zor zamanları atlatmaya çalışmıştı.

Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

Her fırsatta yeğenlerine olan sevgisini dile getiren Alişan, şimdi de abisinin ilk göz ağrısı olan Eyşan'ın yeni yaşını kutladı.

Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan’ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!

"KUCAĞIMA ALDIĞIM GÜNDEN BU YANA TAM 15 YIL GEÇTİ"

Alişan 15 yaşına giren yeğeni için, "Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm..(ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…