Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:04
Abisinin ilk göz ağrısına gözü gibi bakıyor... Alişan yeğeni Eyşan'ın 15. yaş gününü duygu dolu paylaşımla kutladı!
Ünlü şarkıcı Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş, 2021 yılında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Abisinin vefatıyla derinden sarsılan Alişan, zor günler geçirmişti. Ancak ünlü şarkıcı, en çok da babalarını kaybeden yeğenleri Eyşan ve Ceylan için ayakta kalmaya çalıştı. Yeğenlerine kol kanat geren Alişan, şimdi de abisinin ilk göz ağrısı olan Eyşan'ın 15. yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcının yazdığı uzun mesajı okuyanlar, adeta gözyaşlarını tutamadı…