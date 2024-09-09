‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
07:07
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. Düğünden tam iki gün sonra Zeynep Yılmaz, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı. Zeynep Yılmaz'ın takipçilerinden eleştiri geldi. Bir takipçisi "Abla yapıyorsun yapıyorsun, magazine düşünce de siliyorsun. Şeymalaşma yahu, senin bir ağırlığın var" yorumunda bulundu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Zeynep Yılmaz'ı kaleme aldı işte o yazı…