‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Zeynep Yılmaz, gelen yorumlar üzerine paylaşımını sildi. Ama yorumlar durmadı tabii. En dikkat çekeni de, bir takipçisinin "Abla yapıyorsun yapıyorsun, magazine düşünce de siliyorsun. Şeymalaşma yahu, senin bir ağırlığın var" yorumu oldu. Haksız da sayılmaz...