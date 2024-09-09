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Haberler Galeri ‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 07:07

‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. Düğünden tam iki gün sonra Zeynep Yılmaz, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı. Zeynep Yılmaz'ın takipçilerinden eleştiri geldi. Bir takipçisi "Abla yapıyorsun yapıyorsun, magazine düşünce de siliyorsun. Şeymalaşma yahu, senin bir ağırlığın var" yorumunda bulundu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Zeynep Yılmaz'ı kaleme aldı işte o yazı…

BÜLENT CANKURT
‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Zeynep Yılmaz'ın yaptığı nispet, sosyal medyayı karıştırdı! Zeynep Hanım'ın halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. İşini garibi; düğünden tam iki gün sonra Zeynep Hanım, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı.

‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Üstelik mağazada o elbiseyi denerken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyasından paylaştı. Tabii ki sosyal medya yıkıldı! Fotoğrafın altına anında onlarca yorum geldi.

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‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Birçok yorumda, "Nispet yapıyor" denilirken, "Sen giyersen ben de giyerim' demeye mi çalışıyorsun" diye soranlar da vardı.

‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Zeynep Yılmaz, gelen yorumlar üzerine paylaşımını sildi. Ama yorumlar durmadı tabii. En dikkat çekeni de, bir takipçisinin "Abla yapıyorsun yapıyorsun, magazine düşünce de siliyorsun. Şeymalaşma yahu, senin bir ağırlığın var" yorumu oldu. Haksız da sayılmaz...

‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!

Yıllar önce Şeyma Subaşı'nın, Instagram'da selefi Zeynep Yılmaz'ı gizlice takip ettiğini (stalk'ladığını) herkes diline dolamıştı.

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