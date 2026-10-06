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Haberler Galeri Magazin Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 13:34

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Acemi Cadı'nın eğlenceli karakteri Ceren'i canlandıran Dicle Alkan, yıllar sonraki görünümü ve radikal kararıyla yeniden adından söz ettirdi. Dizideki imajına veda eden ünlü ismin ekranlardan uzak kalıp yöneldiği yeni iş kolunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

2000'li yılların ortalarında ekranlara gelmeye başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Acemi Cadı, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Liseli bir gencin sihirli bir dünyayla tanışmasını ve bu süreçte yaşadığı komik olayları konu alan yapım, gerek eğlenceli senaryosu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla Türk televizyon tarihinin akılda kalan projeleri arasında yer alıyor.

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Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Celal Kadri Kınoğlu gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra usta sanatçı Rasim Öztekin'in seslendirdiği kedi Duman karakteri de dizinin unutulmayan unsurları arasında bulunuyor.

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Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

OKUL YILLARININ EN RENKLİ KARAKTERİ: CEREN

Dizide sadece ev içi sahneler ve sihirli olaylar değil, okul hayatında yaşanan arkadaşlıklar ve çekişmeler de hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturuyordu.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Bu okul sahnelerinin öne çıkan figürlerinden biri ise kızıl saçları ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Ceren karakteriydi. Dicle Alkan tarafından canlandırılan Ceren, olaylar ne kadar ciddi olursa olsun yaptığı espriler, saflığı ve hareketli yapısıyla sahnelerin mizah dozunu artırıyordu.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Dizinin ilerleyen bölümlerinde sihirli dünyadan payını alan Ceren, kimi zaman sihir dünyasına izinsiz girdiği için çekirgeye, kimi zaman da yanlışlıkla içtiği bir karışım yüzünden koyuna dönüşerek izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Kabarık kızıl saçları ve kendine özgü tarzı, karakterin görsel hafızalarda yer etmesini sağladı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

EKRANLARDAN UZAK BİR KARİYER YOLCULUĞU

Dicle Alkan, oyunculuk kariyeri boyunca Belalı Baldız ve Sevgili Babam gibi farklı projelerde de rol aldı. Ancak izleyiciler, başarılı oyuncuyu ağırlıklı olarak Acemi Cadı'daki performansıyla hatırlamaya devam etti.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ, MÜZİK SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Dicle Alkan, son dönemdeki görünümü ve kariyerindeki radikal değişiklikle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Dizideki özdeşleşmiş kızıl saçlarını geride bırakan ve yıllar içinde tarzını tamamen değiştiren oyuncu, oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasına adım atarak DJ'lik yapmaya başladı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerine nostalji yaşatan Alkan'ın bu yeni mesleği, onu yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Eski dönem dizilerinin oyuncuları, yıllar içindeki değişimleriyle sık sık sosyal medyada ve haber sitelerinde gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu isimlerden biri de bir dönemin efsane yapımı Çiçek Taksi'de Nuray karakterine hayat veren Gül Gölge olmuştu!

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

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