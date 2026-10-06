Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!

Bu okul sahnelerinin öne çıkan figürlerinden biri ise kızıl saçları ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Ceren karakteriydi. Dicle Alkan tarafından canlandırılan Ceren, olaylar ne kadar ciddi olursa olsun yaptığı espriler, saflığı ve hareketli yapısıyla sahnelerin mizah dozunu artırıyordu.