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Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 13:34
Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra gündeme geldi: Kızıl saçları gitti, yeni mesleği ortaya çıktı!
Acemi Cadı'nın eğlenceli karakteri Ceren'i canlandıran Dicle Alkan, yıllar sonraki görünümü ve radikal kararıyla yeniden adından söz ettirdi. Dizideki imajına veda eden ünlü ismin ekranlardan uzak kalıp yöneldiği yeni iş kolunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.