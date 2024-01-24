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Haberler Galeri Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi'yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:00

Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi'yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'yi yıkan ölüm! Geçtiğimiz yıl ocak ayında anneannesi Gülhanım Kaplan'ı ansızın kaybeden Kadir Ezildi bir yıl ara ile bu sefer de dedesi İsmet Kaplan'ı yine kalp krizi nedeni ile kaybetti. Kadir Ezildi, anneannesi ve dedesine geçtiğimiz yıl ev almış ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabilmişti... Geçtiğimiz günlerde anneannesinin ölüm yıl dönümü için mevlit okutan Kadir Ezildi, dedesinin ölümü ile sarsıldı.

Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi’yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Kadir Ezildi'nin acı günü! Bir yıl ara ile aynı acı tesadüf... Fenomen sunucu Kadir Ezildi, anneannesinden sonra dedesini de ocak ayında kaybetti...

Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi’yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi dedesinin ölümü ile bir kez daha yıkıldı!

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Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi’yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Geçtiğimiz yıl ocak ayında anneannesi Gülhanım Kaplan'ı ansızın kaybeden Kadir Ezildi bir yıl ara ile bu sefer de dedesi İsmet Kaplan'ı yine kalp krizi nedeni ile kaybetti.

Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi’yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Kadir Ezildi, anneannesi ve dedesine geçtiğimiz yıl ev almış ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabilmişti... Geçtiğimiz günlerde anneannesinin ölüm yıl dönümü için mevlit okutan Kadir Ezildi, dedesinin ölümü ile sarsıldı.

Acı tesadüf! Fenomen sunucu Kadir Ezildi’yi yıkan ölüm! Kadir Ezildi bir yıl ara ile dedesini de kaybetti...

Önce yakınlarının duyurduğu ölüm haberini, Kadir Ezildi de sosyal medya hesabından paylaştığı cenaze haberi ile duyurdu.

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