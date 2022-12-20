Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
15:10
Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık
Ünlü popçu Hadise, son dönemde boşanmasıyla olduğu kadar imza attığı milyonluk anlaşmalarla da gündemden düşmüyor. Hadise Açıkgöz, Türkiye'de kazandı daha sonra Belçika'da şirket açtı. Servetini buraya yatırdı. Hadise böylece vergiden kaçtı. Son olarak 40 milyon TL'ye yalı aldı. Evi annesinin üzerine yaptı. Yabancılara tanınan KDV indirimden yararlandı. İşte tüm detaylar…