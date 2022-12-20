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Haberler Galeri Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:10

Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Ünlü popçu Hadise, son dönemde boşanmasıyla olduğu kadar imza attığı milyonluk anlaşmalarla da gündemden düşmüyor. Hadise Açıkgöz, Türkiye'de kazandı daha sonra Belçika'da şirket açtı. Servetini buraya yatırdı. Hadise böylece vergiden kaçtı. Son olarak 40 milyon TL'ye yalı aldı. Evi annesinin üzerine yaptı. Yabancılara tanınan KDV indirimden yararlandı. İşte tüm detaylar…

Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Yıllardır Türkiye'ye değil Belçika'ya vergi ödediği konuşulan Hadise'nin 40 milyon TL'lik yeni evinin tapusunu annesinin üzerine yaptığı öne sürüldü.

Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Sadece son dört ayda 30 milyon TL'ye yakın para kazanan popçu, evi alırken iddiaya göre KDV'den de muaf oldu.

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Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Takvim'ini haberine göre; Yıllardır Türkiye'de kazandığı milyonlarca TL'nin vergisini ülkemize ödemediği iddia edilen Hadise, son aylarda para bastı.

Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser ücretini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkaran popçu, iki ayrı reklam anlaşması yaptı.

Açıkgöz Hadise iş başında! Hadise son aylarda paraya para demiyor! 40 milyonluk yalıda uyanıklık

Hadise'nin bu sayede de toplam 22 milyon TL aldığı iddia edildi.

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