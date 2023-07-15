Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 12:05

3. evre Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım geldi. Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber gelmişti. Siroz olduğu ortaya çıkan ve organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın sanat camiasından dostları ve sevenleri destek mesajları yayınlamıştı. Ufuk Özkan da başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yanında olan herkese teşekkür etti.