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Haberler Galeri Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 12:05

Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür!

3. evre Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım geldi. Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber gelmişti. Siroz olduğu ortaya çıkan ve organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın sanat camiasından dostları ve sevenleri destek mesajları yayınlamıştı. Ufuk Özkan da başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yanında olan herkese teşekkür etti.

Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldmişti. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Özkan'a Siroz teşhisi konmuştu.

Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

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Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür!

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

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