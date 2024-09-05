Acun Ilıcalı ile mutluluğa “Evet” diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı

Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:07
Sosyal medya, magazin sitleri herkes onları konuşuyor. Her hareketiyle ilgi odağı olan çift Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, gündemden düşmüyor. Acun Ilıcalı ile hayatını birleştiren Ayça Çağla Altunkaya, en çok merak edilen ve konuşulan oldu. Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya, doğal güzelliğiyle ve sadeliğiyle dillerde. Güzel gelin Ayça Çağla Altunkaya'dan beklenen hamle geldi. Ayça Çağla Altunkaya, düğünden sonra sosyal medya hesabında eşi Acun Ilıcalı'nın soyadını ekledi.