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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ile mutluluğa “Evet” diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:07

Acun Ilıcalı ile mutluluğa “Evet” diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı

Sosyal medya, magazin sitleri herkes onları konuşuyor. Her hareketiyle ilgi odağı olan çift Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, gündemden düşmüyor. Acun Ilıcalı ile hayatını birleştiren Ayça Çağla Altunkaya, en çok merak edilen ve konuşulan oldu. Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya, doğal güzelliğiyle ve sadeliğiyle dillerde. Güzel gelin Ayça Çağla Altunkaya'dan beklenen hamle geldi. Ayça Çağla Altunkaya, düğünden sonra sosyal medya hesabında eşi Acun Ilıcalı'nın soyadını ekledi.

Acun Ilıcalı ile mutluluğa Evet diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…

Ayça Çağla Altunkaya nikahın hemen ardından soyadını Ilıcalı olarak değiştirmesiyle de dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ile mutluluğa Evet diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…

Ayça Çağla Altunkaya'nın soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı ile mutluluğa Evet diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…

Ayça Çağla Altunkaya'nın soyadı hamlesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ile mutluluğa Evet diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…

Ayça Çağla Altunkaya, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek takipçilerinin beklediği hamleyi yaptı.

Acun Ilıcalı ile mutluluğa Evet diyen Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! O artık Çağla Ilıcalı…

"Çağla Ilıcalı"

Ayça Çağla Altunkaya profilini, "Çağla Ilıcalı" olarak değiştirdi.

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