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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa'nın kopyası!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 06:30

Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa'nın kopyası!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti. Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu kızları ve torunu ile pozuna "Tam benlik bir gün" notunu düşerek gülümsetti. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve torunu Begüm ile aile pozu...

Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı.

Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

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Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve torunu Begüm ile aile pozu...

Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

Ünlü televizyoncu kızları ve torunu ile pozuna "Tam benlik bir gün" notunu düşerek gülümsetti.

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