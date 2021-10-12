Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve torunu Begüm ile aile pozu...