Acun Ilıcalı kızları ve torunu Begüm ile Dünya Kız Çocukları Günü pozu verdi! Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm tıpkı teyzesi Melisa’nın kopyası!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti. Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün tıpkı teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzemesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve torunu Begüm ile aile pozu... Ünlü televizyoncu kızları ve torunu ile pozuna 'Tam benlik bir gün' notunu düşerek gülümsetti. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik...