Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:02
Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik'te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!
Yılın düğünün yankıları sürüyor... Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen ve ünlüler geçidine dönüşen görkemli düğününe katılması beklenen ama gelmeyen isimler de vardı. Bunlardan biri de O Ses Türkiye eski jürilerinden şarkıcı Hadise. Sosyal medyada Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftine mutluluklar dileyen Hadise, Kerem Bürsin ile Venedik'te boy gösterdi. Venedik'te gondol sefası yapan ve eğlenceli karelerini sosyal medyada paylaşan ikili Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda da beraber yürüdü... İşte şıklıklarıyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Hadise ve Kerem Bürsin'in Venedik çıkarması...