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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik'te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!
Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:02

Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik'te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

Yılın düğünün yankıları sürüyor... Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen ve ünlüler geçidine dönüşen görkemli düğününe katılması beklenen ama gelmeyen isimler de vardı. Bunlardan biri de O Ses Türkiye eski jürilerinden şarkıcı Hadise. Sosyal medyada Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftine mutluluklar dileyen Hadise, Kerem Bürsin ile Venedik'te boy gösterdi. Venedik'te gondol sefası yapan ve eğlenceli karelerini sosyal medyada paylaşan ikili Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda da beraber yürüdü... İşte şıklıklarıyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Hadise ve Kerem Bürsin'in Venedik çıkarması...

Acun Ilıcalı’nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik’te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

Şarkıcı Hadise'nin Acun Ilıcalı'nın düğününe neden katılmadığı ortaya çıktı! Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile şarkıcı Hadise Venedik'te boy gösterdi...

Acun Ilıcalı’nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik’te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen ve ünlüler geçidine dönüşen görkemli düğününe katılması beklenen ama gelmeyen isimler de vardı. Bunlardan biri de O Ses Türkiye eski jürilerinden şarkıcı Hadise.

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Acun Ilıcalı’nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik’te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftine mutluluklar dileyen Hadise, Kerem Bürsin ile Venedik'te ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik’te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

Venedik'te gondol sefası yapan ve eğlenceli karelerini sosyal medyada paylaşan ikili Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda da beraber yürüdü...

Acun Ilıcalı’nın düğününe katılmayan şarkıcı Hadise Venedik’te Kerem Bürsin ile boy gösterdi! Hadise transparan elbisesi ile yürek hoplattı!

İşte şıklıklarıyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Hadise ve Kerem Bürsin'in Venedik çıkarması...

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