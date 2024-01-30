Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:18
Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı 34 yaşına bastı! Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım!
4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı 34 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum gününde babasının sürpriz kutlaması ile büyük mutluluk yaşadı. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı. Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından kızı Banu Ilıcalı ile karesini paylaşarak duygusal bir kutlama yaptı.