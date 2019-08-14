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Galeri Adeta gençlik iksiri içmişler! Bu ünlü isimlerin yaşlarına inanamayacaksınız!
Bir dönem güzellikleriyle dünyayı sarsan ve şimdilerde 50'li yaşların üzerinde olan ünlü yıldızlar için zaman adeta durmuş gibi. Güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmedikleri gibi aralarında giderek gençleşenler bile var... İşte 60'ına merdiven dayamış ünlü yıldızların güzellik sırları...
Giriş Tarihi: 14.08.2019
12:53
Güncelleme Tarihi: 14.08.2019
12:59
Bir dönem güzellikleriyle dünyayı sarsan ve şimdilerde 50'li yaşların üzerinde olan ünlü yıldızlar için zaman adeta durmuş gibi. Güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmedikleri gibi aralarında giderek gençleşenler bile var... İşte 60'ına merdiven dayamış ünlü yıldızların güzellik sırları...
Herkes onların güzelliığini ve formunun sırrını konuşuyor... işte zamanı tersine akıtmayı başaran ünlü yıldızlar ve sırları...
Julianne Moore (58)
100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.
Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor.
Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...
Sandra Bullock (54)
Cildi hâlâ 30'larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.
Sandra Bullock'un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor.