"Adı gibi su" Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!

Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
13:33
Atv yeni sezona iddialı bir dizi ile başladı! Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolü ile ilk bölümden kendine hayran bıraktı. Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüyen ünlü isimlerden. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de adeta büyülüyor. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Adı gibi su" "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağdı...