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Haberler Galeri "Adı gibi su" Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 13:33

"Adı gibi su" Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!

Atv yeni sezona iddialı bir dizi ile başladı! Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolü ile ilk bölümden kendine hayran bıraktı. Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüyen ünlü isimlerden. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de adeta büyülüyor. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun'a "Adı gibi su" "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağdı...

Adı gibi su Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve şimdilerde ekranların aranan genç yıldızlarından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden.

Adı gibi su Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Atv'nin yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Bir Gece Masalı dizisi ilk bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi.

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Adı gibi su Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Bir Gece Masalı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 'Canfeza' rolü ile ilk bölümden kendine hayran bıraktı.

Adı gibi su Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun setlerde büyüyen ünlü isimlerden.

Adı gibi su Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un pozları yaktı geçti!

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun güzelliğiyle de adeta büyülüyor.

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